Медведева – о последней серии «Игры престолов»: Не мое, извините

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала последнюю серию «Игры престолов», сообщает «Газета.Ru».
«Только что посмотрела последнюю серию с мамой. Это не мое. Извините», – написала Медведева в инстаграме.
Напомним, что Медведева с мая 2018 года тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера.
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