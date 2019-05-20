Медведева – о последней серии «Игры престолов»: Не мое, извините - Советский спорт
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20 мая 2019 12:02Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Медведева – о последней серии «Игры престолов»: Не мое, извините

Сегодня вышла заключительная серия популярного сериала «Игра престолов».

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала последнюю серию «Игры престолов», сообщает «Газета.Ru».

«Только что посмотрела последнюю серию с мамой. Это не мое. Извините», – написала Медведева в инстаграме.

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Напомним, что Медведева с мая 2018 года тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера.

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Это лицо человека, который спал до 12

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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