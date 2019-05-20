Авербух стал постановщиком новой короткой программы Медведевой В сезоне-2019/20 российская фигуристка будет исполнять короткую программу под песню «Exogenesis: Symphony, Part 3» британской рок-группы Muse.

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.

«С Женей мы работаем достаточно давно, мы дружны, и в этом году она попросила меня помочь с постановкой ее короткой программы. В итоге программу мы сделали вместе, и сейчас Женя ее накатывает», - приводит слова Авербуха Neva Today.

Напомним, что в мае 2018 года двукратная чемпионка мира Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе и перебралась в Канаду, где выступает под руководством Брайана Орсера.