Авербух стал постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
«С Женей мы работаем достаточно давно, мы дружны, и в этом году она попросила меня помочь с постановкой ее короткой программы. В итоге программу мы сделали вместе, и сейчас Женя ее накатывает», - приводит слова Авербуха Neva Today.
Напомним, что в мае 2018 года двукратная чемпионка мира Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе и перебралась в Канаду, где выступает под руководством Брайана Орсера.
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