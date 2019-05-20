ГИБДД Удмуртии проверит видео, на котором Загитова управляет автомобилем без прав

Представитель ГИБДД Удмуртии сообщил, что организация проверит видеоролик, на котором Загитова в 16 лет управляет автомобилем без водительских прав.
«По обращению о видеоролике, в котором спортсменка управляет автомашиной, начали проверку в рамках административной статьи об управлении транспортным средством, не имеющим права управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - цитирует источник «Р-Спорт».
Отметим, что за такой правонарушение грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По российским законам, водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также чемпионкой мира 2019 года. В субботу фигуристке исполнилось 17 лет.
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