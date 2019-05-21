В отношении Загитовой возбуждено административное дело (видео) - Советский спорт
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21 мая 2019 14:21Фигурное катаниеСметанникова Дарья

В отношении Загитовой возбуждено административное дело (видео)

1 мая российская фигуристка выложила видеоролик, на котором она управляет внедорожником с непристегнутым ремнем безопасности. На тот момент ей было 16 лет.

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин сообщил, что организация рассмотрела эпизод нарушения Алиной Загитовой правил дорожного движения.

«13 мая сотрудниками госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование», - сказал Вычужанин в программе «Вести. Удмуртия».

Отметим, что за такой правонарушение грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По российским законам, водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также чемпионкой мира 2019 года. В субботу фигуристке исполнилось 17 лет.

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