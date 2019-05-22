Выступления российских фигуристов в прошедшем сезоне признаны удовлетворительными

«Исполком федерации признал результаты наших спортсменов в нынешнем сезоне удовлетворительными.
Надо отметить, что выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Сайтаме было лучшим за последние 16 лет, там наши спортсмены завоевали пять медалей», – заявил глава ФФККР Александр Горшков.
Отметим, что единственную золотую медаль чемпионата мира-2019 в Сайтаме сборной России принесла Алина Загитова.
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