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22 мая 2019 19:16Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Выступления российских фигуристов в прошедшем сезоне признаны удовлетворительными

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России признал результаты российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными.

«Исполком федерации признал результаты наших спортсменов в нынешнем сезоне удовлетворительными.

Надо отметить, что выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Сайтаме было лучшим за последние 16 лет, там наши спортсмены завоевали пять медалей», – заявил глава ФФККР Александр Горшков.

Отметим, что единственную золотую медаль чемпионата мира-2019 в Сайтаме сборной России принесла Алина Загитова.

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