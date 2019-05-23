Дмитрий Алиев: Медведева взяла волю в кулак, у меня пока не получилось - Советский спорт
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23 мая 2019 13:02Фигурное катаниеЛипкин Антон

Дмитрий Алиев: Медведева взяла волю в кулак, у меня пока не получилось

Алиев не попал в состав сборной России в завершившемся сезоне.

Серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Алиев сравнил свои ощущения в нынешнем сезоне с чувствами, которые испытала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Я внимательно наблюдаю за Женей, – сказал 19-летний российский фигурист в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – У нее были проблемы в начале сезона: борьба с собой, адаптация к новому образу жизни. У всех бывают такие периоды, когда трудишься, но не получается показать наработанное в нужный момент.

Я испытал подобное на нескольких турнирах, и Женины чувства понимаю. Она молодец: взяла волю в кулак и уже на чемпионате мира доказала, на что способна. У меня этого, увы, не получилось. Пока».

В нынешнем сезоне Алиев занял четвертое место на этапе Гран-при во Франции и пятое – в Японии.

В декабре на чемпионате России в Саранске он неудачно откатал короткую программу, но смог подняться на итоговое пятое место по итогам произвольной. Впрочем это не помогло ему пробиться в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

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