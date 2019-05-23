Евгения Медведева: Канадские фанаты не переходят черту

Евгения Медведева в интервью каналу The Permanent Rain Press в YouTube рассказала, что ей понравилась встреча с канадскими фанатами.
«Они очень вежливые. Мне нравится, как они ведут себя со мной: не трогают, не переходят черту. Это круто, что я могу общаться с ними, как обычный человек. С ними я чувствовала себя очень комфортно», - сказала 19-летняя фигуристка.
Напомним, что в 2019 году Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира.
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