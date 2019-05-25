Во время выступления Медведевой в Японии произошло землетрясение (видео)

Землетрясение произошло в Японии, где с шоу Fantasy on Ice выступают российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.
В субботу прокаты шоу проходят в префектуре Тиба недалеко от Токио. Эпицентр подземных толчков находился на юге полуострова Босо, а магнитуда землетрясения составила 5,1.
19-летняя Медведева с юмором отнеслась к произошедшему: «Это просто я откаталась», – сказала фигуристка на видео, опубликованном в ее инстаграме.
Отметим, что в шоу также принимают участие Евгений Плющенко, Алексей Рогонов, Алина Устимкина, Анастасия Мартюшева.
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