Тарасова может вернуться к тренерской работе

- Да, так сложилась моя жизнь. Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь, и мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, очень тяжело это переживала. Если меня позовут - я пойду. В тот же день.
Я вижу много талантливых фигуристов, но пока высказываться на эту тему не буду. Только скажу, что нужна правильная точечная работа, - цитирует 72-летнюю Тарасову агентство ТАСС.
Последние годы Татьяна Тарасова выступает только в качестве тренера-консультанта. Также она является популярным телекомментатором.
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