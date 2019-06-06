Тарасова может вернуться к тренерской работе Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допускает, что вернется к работе тренера.

- Да, так сложилась моя жизнь. Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь, и мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, очень тяжело это переживала. Если меня позовут - я пойду. В тот же день.

Я вижу много талантливых фигуристов, но пока высказываться на эту тему не буду. Только скажу, что нужна правильная точечная работа, - цитирует 72-летнюю Тарасову агентство ТАСС.

Последние годы Татьяна Тарасова выступает только в качестве тренера-консультанта. Также она является популярным телекомментатором.