Призер Олимпиады будет тренироваться у Тутберидзе

Призер Олимпийских игр 2018 года японец Сема Уно проведет летний сбор вместе с группой российского тренера Этери Тутберидзе.
«Уно присоединится к нам на летнем сборе», – написала Тутберидзе в своем инстаграме.
Ранее 21-летний фигурист ушел от тренера Матико Ямады, с которой он работал с пяти лет.
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