Призер Олимпиады будет тренироваться у Тутберидзе - Советский спорт
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08 июня 2019 01:41Фигурное катаниеКоноплев Александр

Призер Олимпиады будет тренироваться у Тутберидзе

Известный фигурист едет в Россию.

Призер Олимпийских игр 2018 года японец Сема Уно проведет летний сбор вместе с группой российского тренера Этери Тутберидзе.

«Уно присоединится к нам на летнем сборе», – написала Тутберидзе в своем инстаграме.

Ранее 21-летний фигурист ушел от тренера Матико Ямады, с которой он работал с пяти лет.

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Shoma Uno will join us for summer camp. 🇯🇵 #шомауно #летнийлагерь #новогорск

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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