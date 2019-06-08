Медведева получила негативное письмо в Японии - Советский спорт
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08 июня 2019 15:41Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Медведева получила негативное письмо в Японии

Евгения Медведева получила письмо от недоброжелателя.

«Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть твое лицо здесь! Все японцы ненавидят тебя! Возвращайся в Россию! Покинь Японию и уходи из TCC (Toronto Cricket Club)! Уходи из фигурного катания!» — говорится в письме.

Медведева отреагировала на это письмо.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно, несмотря ни на что. Надеюсь, вы насладитесь записью сегодняшнего шоу. P. S. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр. Люблю», — написала фигуристка.

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