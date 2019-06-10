Илья Авербух: Уже в этом году можем увидеть Медведеву в моих постановках - Советский спорт
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10 июня 2019 13:22Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Илья Авербух: Уже в этом году можем увидеть Медведеву в моих постановках

Хореограф Илья Авербух стал постановщиком новой короткой программы Евгении Медведевой.

Илья Авербух сообщил, что ведет переговоры с российской фигуристкой Евгенией Медведевой по поводу возможного участия двукратной чемпионки мира в его постановках.

«Сейчас ведем переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой. Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках. Конечно, на первом месте для нее по-прежнему остается спорт, но, возможно, она сможет совмещать», - цитирует Авербуха Metro.

Ранее стало известно, что Авербух поставил короткую программу Медведевой под песню «Exogenesis: Symphony, Part 3» британской рок-группы Muse.

Напомним, что на данный момент 19-летняя фигуристка тренируется под руководством канадского тренера Брайана Орсера. В завершившемся сезоне Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Японии.

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