Стал известен список кандидатов в сборную по фигурному катанию на следующий сезон

Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции 1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.

Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео) 9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Александр Кержаков: Главное, что Риксен жив и будет бороться до конца! Бывший форвард «Зенита» и сборной России поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью.

Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигура Известный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.

Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче? За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название.

Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мира Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.

Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2 «Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».

«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра «Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».

«Он просил не бросать его». Невыносимо печальная история Фернандо Риксена Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, выигравший с 2007 по 2009 год четыре трофея в составе питерцев, пригласил болельщиков на прощальную встречу.

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?