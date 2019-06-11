Стал известен список кандидатов в сборную по фигурному катанию на следующий сезон

В список кандидатов в сборную России в женском одиночном катании вошли чемпионка мира-2019 Алина Загитова, бронзовый призер чемпионата мира-2019 Евгения Медведева, чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпионка мира в командных соревнованиях Елизавета Туктамышева, а также юниорки из группы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
В резерв попали Анастасия Губанова и Станислава Константинова.
В мужском одиночном катании в список кандидатов вошли Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Александр Самарин. Резерв: Сергей Воронов, Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов.
Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Наталья Забияко – Александр Энберт, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Резерв: Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов
Танцы на льду: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин. Резерв: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов
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