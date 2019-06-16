Загитова до сих пор не посетила Управление ГИБДД Загитова не идет на контакт.

Российская фигуристка Алина Загитова до сих пор не побывала в Управлении ГИБДД по Удмуртии. 17-летняя спортсменка стала фигурантом административного расследования за вождение автомобиля до своего совершеннолетия. Весной Загитова сама опубликовала видео, где она водит машину.

– На сегодняшний день проводится административное расследование по данному видео. Пока мы не смогли пригласить ее, потому что она находится в разъездах. Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место на какой машине она ехала, все обстоятельства. В противном случае административное постановление будет отменено и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно. Разберемся, все будет в соответствии с законом, – сказал начальник Управления Руслан Набиев в интервью «Комсомольской правде».

Загитовой исполнится 18 лет в мае 2020 года.