Загитова до сих пор не посетила Управление ГИБДД - Советский спорт
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16 июня 2019 20:04Фигурное катаниеКоноплев Александр

Загитова до сих пор не посетила Управление ГИБДД

Загитова не идет на контакт.

Российская фигуристка Алина Загитова до сих пор не побывала в Управлении ГИБДД по Удмуртии. 17-летняя спортсменка стала фигурантом административного расследования за вождение автомобиля до своего совершеннолетия. Весной Загитова сама опубликовала видео, где она водит машину.

– На сегодняшний день проводится административное расследование по данному видео. Пока мы не смогли пригласить ее, потому что она находится в разъездах. Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место на какой машине она ехала, все обстоятельства. В противном случае административное постановление будет отменено и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно. Разберемся, все будет в соответствии с законом, – сказал начальник Управления Руслан Набиев в интервью «Комсомольской правде».

Загитовой исполнится 18 лет в мае 2020 года.

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