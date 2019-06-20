Медведева выступит на Гран-При в Москве, Загитова заявлена на турнир в Японии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявлена на московский этап Гран-при в сезоне-2019/20.
Напомним, турнир пройдет с 15 по 17 ноября 2019 года. Помимо Медведевой от России заявлены Станислава Константинова и Александра Трусова.
Также сообщается, что олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на последнем, шестом этапе, который пройдет 22-24 ноября в японском Саппоро.
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