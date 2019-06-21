Дочь Навки выиграла первый в жизни турнир - Советский спорт
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21 июня 2019 08:59Фигурное катание

Дочь Навки выиграла первый в жизни турнир

Надежда Пескова победила на турнире «Лето»

Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки Надежда стала победителем своего первого в жизни турнира.

Надежда Пескова заняла первое место в открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Лето» по разряду «новичок».

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