В сети размещено видео программы Загитовой под любимую песню Медведевой

С этим номером 17-летняя российская фигуристка выступила в шоу Fantasy on Iсe в Японии.
Отметим, что ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева называла песню Bad Guy своей любимой.
Номер под композицию Билли Айриш поставил Загитовой хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, который заявил, что работа над ним началась до слов Медведевой. В предстоящем сезоне она будет выступать с ним показательных прокатах.
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