Хореографа Загитовой обвинили в плагиате

Американский хореограф Джоджо Гомез обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате показательного номера.
«Моя хореография была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я рада, что что вас так вдохновила моя работа, но пожалуйста, в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и забронируйте мне билет в Японию», - написала Гомез в своем инстаграме.
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