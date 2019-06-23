Хореографа Загитовой обвинили в плагиате Американский хореограф Джоджо Гомез обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате показательного номера.

«Моя хореография была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я рада, что что вас так вдохновила моя работа, но пожалуйста, в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и забронируйте мне билет в Японию», - написала Гомез в своем инстаграме.

Гомез опубликовала видео с танцем под песню Bad Guy в апреле 2019 года, а Даниил Глейхенгауз объявил о подготовке Загитовой к показательному номеру в Японии в мае.

После обнародования претензии Глейхенгауз удалил комментарии пользователей к анонсу выступления фигуристки и закрыл комментарии.

Алина Загитова - олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном разряде и чемпионка мира-2019.