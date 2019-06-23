Глейхенгауз признал плагиат в программе Загитовой - Советский спорт
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23 июня 2019 14:46Фигурное катаниеКоноплев Александр

Глейхенгауз признал плагиат в программе Загитовой

Россиянин извинился задним числом.

Хореограф Даниил Глейхенгауз ответил своей коллеге Джоджо Гомес, которая ранее обвинила россиянина в плагиате. Россиянка Алина Загитова выполнила несколько движений из программы из танцевальной программы американки. Для этого специалист отредактировал свой пост пятинедельной давности.

– Я хочу принести извинения Джоджо Гомес, так как не спросил у нее разрешения использовать некоторые движения из ее хореографии – я видел их на YouTube и мне очень понравилось. Я показал эту хореографию Алине, и мы начали программу с этих движений. Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Я приглашаю тебя в Россию и беру все на себя, – написал Глейхенгауз в своем инстаграме.

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Happy birthday my muse🥳🎉. Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду😊 Новая показательная программа : Billie Eilish - bad guy💥. I want to give my apologize to @jojogomezxo that I didn’t asked her about using some moves of her choreography, because I watched it on YouTube and I really ~*d it and show it to Alina and we started this program with this moves! So @jojogomezxo you are amazing and I hope in future we will make something on ice together! I’ll invite you in Russia, everything I’ll take on my own. #jojogomez #figureskating #teamtutberidze #alinazagitova #gleikhengauz #choreographer #happybirthday #billieeilish

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

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