Глейхенгауз признал плагиат в программе Загитовой

Хореограф Даниил Глейхенгауз ответил своей коллеге Джоджо Гомес, которая ранее обвинила россиянина в плагиате. Россиянка Алина Загитова выполнила несколько движений из программы из танцевальной программы американки. Для этого специалист отредактировал свой пост пятинедельной давности.
– Я хочу принести извинения Джоджо Гомес, так как не спросил у нее разрешения использовать некоторые движения из ее хореографии – я видел их на YouTube и мне очень понравилось. Я показал эту хореографию Алине, и мы начали программу с этих движений. Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Я приглашаю тебя в Россию и беру все на себя, – написал Глейхенгауз в своем инстаграме.
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