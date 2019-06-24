Американский хореограф: Пожалуйста, не пишите Загитовой негативные комментарии - Советский спорт
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24 июня 2019 11:37Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Американский хореограф: Пожалуйста, не пишите Загитовой негативные комментарии

Американский хореограф Джоджо Гомез попросила не писать негативные комментарии в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Пожалуйста, не шлите Алине негативные комментарии. Это не ее вина. Она красивая и талантливая девочка, с которой я бы однажды с удовольствием поработала. Я бы не хотела, чтобы ей слали негатив», - написала Гомез в своем инстаграме.

Ранее Джоджо Гомез обвинила хореографа Загитовой Даниила Глейхенгауза в плагиате своей работы, которая использовалась при подготовке показательного номера фигуристки под песню Bad Guy.

Позднее Глейхенгауз извинился перед американским постановщиком.

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