Американский хореограф: Пожалуйста, не пишите Загитовой негативные комментарии

«Пожалуйста, не шлите Алине негативные комментарии. Это не ее вина. Она красивая и талантливая девочка, с которой я бы однажды с удовольствием поработала. Я бы не хотела, чтобы ей слали негатив», - написала Гомез в своем инстаграме.
Ранее Джоджо Гомез обвинила хореографа Загитовой Даниила Глейхенгауза в плагиате своей работы, которая использовалась при подготовке показательного номера фигуристки под песню Bad Guy.
Позднее Глейхенгауз извинился перед американским постановщиком.
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