Сын Плющенко выступил под песни Майкла Джексона в 10-ю годовщину со дня смерти певца

Шестилетний Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступил под песни Майкла Джексона «» на ледовом шоу в японском Саппоро.
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