Алексей Ягудин - в пресс-центре «Советского спорта» - Советский спорт
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08 июля 2019 13:00Фигурное катание

Алексей Ягудин - в пресс-центре «Советского спорта»

Олимпийский чемпион приехал в редакцию для большого интервью.

Совсем скоро на нашем сайте вы прочитаете большое интервью легендарного спортсмена и уникального человека.

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