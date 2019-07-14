Загитова будет катать короткую программу под песню Yasmin Levy Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала под какую музыку будет выступать в короткой программе в новом сезоне.

«… и моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy – Me Voy», – написала Загитова в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Загитова в произвольной программе нового сезона выступит в образе Клеопатры.

Добавим, что российская фигуристка выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, а в Саппоро – с 22 по 24 ноября.