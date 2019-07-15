Загитову не оштрафуют за вождение до 18-летия - Советский спорт
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15 июля 2019 15:29Фигурное катаниеКоноплев Александр

Загитову не оштрафуют за вождение до 18-летия

Загитова избежала сурового наказания.

Прекращено расследование административного дела в отношении олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она обвинялась в управлении автомобилем до достижения совершеннолетия. Дело прекращено из-за истечения срока давности нарушения, передает «РИА Новости».

Весной Загитова сама опубликовала видео, где она водит машину. Спортсменке исполнится 18 лет в мае 2020 года.

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