Загитову не оштрафуют за вождение до 18-летия

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру «Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор 14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

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Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале Уимблдона Серена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.

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