Загитову не оштрафуют за вождение до 18-летия

Прекращено расследование административного дела в отношении олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она обвинялась в управлении автомобилем до достижения совершеннолетия. Дело прекращено из-за истечения срока давности нарушения, передает «РИА Новости».
Весной Загитова сама опубликовала видео, где она водит машину. Спортсменке исполнится 18 лет в мае 2020 года.
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру. Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Александр Рязанцев: С лицензией Игнашевича странная ситуация получается32-летний полузащитник, выигрывавший чемпионат России с «Рубином» (дважды) и «Зенитом», рассказал о возвращении в родное «Торпедо», которое стартовало в ФНЛ-2019/20 с двух побед. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Соболев забил ЦСКА дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России. Дядька Анюков и великан Соболев: кто испортил ЦСКА старт сезона в РПЛ«Крылья Советов» в стартовом матче очередного чемпионата РПЛ сумели впервые за 12 лет обыграть на своем поле ЦСКА. Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Загадка ЦСКА: два снаряда в одну воронку. Колонка Юрия ЦыбаневаВот сидишь и думаешь: да не может такого быть, не бывает просто такого в реальной футбольной жизни! А оно – есть. И всей своей фантастической фактурой как на ладони. Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток. Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России. Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино. В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.