Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge

Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнее Нельзя вариться в собственном соку.

Евгений Ловчев: «Сочи» собрался за три дня до игры, а выглядел не хуже «Спартака» Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выделяет пять главных событий 1-го тура РПЛ.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Загадка ЦСКА: два снаряда в одну воронку. Колонка Юрия Цыбанева Вот сидишь и думаешь: да не может такого быть, не бывает просто такого в реальной футбольной жизни! А оно – есть. И всей своей фантастической фактурой как на ладони.

В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают В новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.

«Локомотив» и «Рубин»: ожидания от нового сезона. Размышляет Андронов Со спортивной точки зрения эти клубы сейчас существуют в совершенно разных системах координат. «Локо» предельно конкретен, и каждый сезон берет титул. «Рубин» – в тумане.

Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале Уимблдона Серена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛ Клубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.

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«Спартак» не умеет играть, Бразилия смеется над Гилерме. Колонка Кушанашвили Первый тур российского чемпионата настроил нашего трибуна-колумниста на жовиально-полемический лад.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.