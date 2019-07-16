Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем инстаграме видео, посвященное Bottle Cap Challenge. В этом флешмобе нужно открыть бутылку любым доступным способом.
Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой.
Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане. Акита-ину стали популярными после фильма «Хатико», при этом официально зафиксированы случаи, когда собаки этой породы убивали людей.
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