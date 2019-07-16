Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge - Советский спорт
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16 июля 2019 00:03Фигурное катаниеКоноплев Александр

Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge

Собака не хуже Стэтхэма.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем инстаграме видео, посвященное Bottle Cap Challenge. В этом флешмобе нужно открыть бутылку любым доступным способом.

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