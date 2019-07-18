Елизавета Туктамышева: Как и последние два года, хочу начать новый сезон на Lombardia Trophy Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, где хотела бы открыть новый соревновательный сезон.

«Привет, Италия! Как и последние два года, я хочу начать свой новый соревновательный сезон вместе с тобой на Lombardia Trophy. Ну и разумеется, навестить тебя еще в начале декабря», - написала фигуристка в своем Instagram.

Добавим, что седьмой по счету международный турнир по фигурному катанию «Кубок Ломбардии» пройдет в итальянском городе Бергамо с 13 по 15 сентября 2019 года.