Елизавета Туктамышева: Как и последние два года, хочу начать новый сезон на Lombardia Trophy

«Привет, Италия! Как и последние два года, я хочу начать свой новый соревновательный сезон вместе с тобой на Lombardia Trophy. Ну и разумеется, навестить тебя еще в начале декабря», - написала фигуристка в своем Instagram.
Добавим, что седьмой по счету международный турнир по фигурному катанию «Кубок Ломбардии» пройдет в итальянском городе Бергамо с 13 по 15 сентября 2019 года.
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