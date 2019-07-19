Алексей Ягудин: Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об изменениях в правил.
– В этом сезоне правила поменяли. За падения, например, стали жестче наказывать. Как вам?
– Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства, – сказал Ягудин в интервью «Советскому спорту». – С 5.9 и 6.0. Там было понятно, что этот поставил столько, а тот – столько. А несправедливость была, есть и будет всегда, такой уж это вид спорта. Мы не соревнуемся на время, не прыгаем в длину. У нас «нравится не нравится». Раньше было девять судей и для победы требовалось, чтобы тебе ее отдали пятеро. То есть больше половины. Теперь же в основном решают три человека. Не те, кто ставит «плюсы» и «минусы», а те, кто назначает уровни. От них очень многое зависит.
Полностью интервью с Ягудиным читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».
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