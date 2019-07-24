Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку (фото) Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову.

- Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару (собака акита-ину, которую два года назад Загитовой преподнесли власти японской префектуры Акита и сам премьер). Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину, - цитирует Абэ ТАСС.

Загитова поблагодарила Абэ за приглашение, но сказала, что Масару плохо переносит полеты, и в этом случае ей бы хотелось везти собаку в салоне самолета, а не в багаже.

Как отмечается, также во время встречи Загитова подарила премьер-министру плюшевую собаку породы акита-ину.