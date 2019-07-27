Загитова представила свою новую короткую программу (фото) Олимпийская чемпионка выступила в черном кружевном платье.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова впервые выступила с новой короткой программой. Премьера состоялась во время шоу The Ice 2019 в Осаке.

Напомним, в следующем сезоне 17-летняя российская фигуристка будет исполнять короткую программу под песню израильской певицы Ясмин Леви – Me Voy. В Японии Загитова выступала в черном платье с кружевом.

После проката Загитова опубликовала пост в инстаграме, подписав фотографию: «В образе. Представление моей короткой программы» и традиционно переведя текст на японский язык.

Напомним, ранее на этой неделе Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзи Абэ, который принял российскую спортсменку в своей резиденции.

Шоу The Ice продлится до 4 августа.