Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон

Премьера новой короткой программы олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы состоялась во время шоу The Ice 2019 в Осаке.
Добавим, что в следующем сезоне 17-летняя российская фигуристка будет исполнять короткую программу под песню израильской певицы Ясмин Леви – Me Voy. В Японии Загитова выступала в черном платье с кружевом.
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