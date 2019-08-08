Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала

Чемпион СССР по фигурному катанию, постановщик ледовых шоу Валерий Мешков высказался о перспективах 13-летней Камилы Валиевой, которая на контрольных прокатах юниоров в Новогорске выполнила четверной тулуп.
«14-16 лет – это все-таки еще детское катание, женское начинается с 17, – приводит «Собеседник» слова Мешкова. – В этом возрасте спортсменка совсем по-другому смотрится, навыки ее катание более сбалансированы.
То, что они делают сейчас, уже через несколько лет уйдет из их арсенала. Эти девочки сами же не смогут повторить свои прыжки».
Напомним, Валиева включила четверной тулуп в свою произвольную программу на новый сезон. Он значится у нее первым среди прыжковых элементов. Другие элементы во время контрольных прокатов она также исполнила чисто.
Добавим, что Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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