Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме

- Боюсь сглазить, но еще никогда в межсезонье Лиза не была в такой хорошей форме, - приводит слова Мишина «РИА Новости».
Напомним, что на тренировке в пятницу Туктамышева показала новые короткую и произвольную программы на сезон.
Игорь Шалимов: «Олимпиакос» сыграл как сборная Греции на Евро-2004 «Краснодар» потерпел в Пирее разгромное поражение от «Олимпиакоса» и практически лишился шансов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов. 22.08.2019 14:57 Футбол Августин Александр СКА стал слабее. Как провели трансферную кампанию клубы Запада Пока ЦСКА и «Локомотив» усиливались летом, армейцы из Петербурга потеряли ряд ключевых игроков. 20.08.2019 20:09 Хоккей Костяев Иван ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс «Спартак» против Португалии, «Брага» против России. История противостояний Пока в историческом противостоянии «Спартака» и Португалии в еврокубках полный паритет. Как и в дуэли «Браги» с Россией. 22.08.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье «Динамо» выиграло первый матч турнира у «Витязя» 4:1. 22.08.2019 21:28 Хоккей Домрачев Владислав Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай