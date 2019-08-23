Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, оценил готовность российской фигуристки к новому сезону.

- Боюсь сглазить, но еще никогда в межсезонье Лиза не была в такой хорошей форме, - приводит слова Мишина «РИА Новости».

Напомним, что на тренировке в пятницу Туктамышева показала новые короткую и произвольную программы на сезон.