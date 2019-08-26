Ксения Столбова: Не хочу повторять себя прежнюю и выезжать с новым партнером на старом багаже Столбова тренируется с новым партнером – Андреем Новоселовым.

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Олимпийская чемпионка Ксения Столбова рассказала о тренировках с новым партнером – Андреем Новоселовым.

«Чего мне действительно очень хочется, так это попробовать что-то совершенно для себя новое, – сказала 27-летняя фигуристка в интервью «Р-Спорт». – Даже когда мы ставили программы, и Коля (тренер Николай Морозов) предлагал использовать какие-то связки и переходы, которые доводилось катать раньше, я отказывалась. Не хочу повторять себя прежнюю и выезжать с новым партнером на старом багаже».

Напомним, в паре с Федором Климовым Столбова стала олимпийской чемпионкой Сочи в командном турнире и серебряным призером – в личном. Также пара завоевала серебро чемпионата мира, три серебра и бронзу чемпионатов Европы.

МОК не допустил пару на Олимпийские игры в Пхенчхан, а летом пара Столбова – Климов распалась.

Новый партнер Столбовой ранее выступал за Францию.