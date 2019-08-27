Евгения Медведева: Я довольна своей показательной программой Российская фигуристка ответила на критику Тарасовой.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая послом сборной России на Летних Олимпийских играх в Токио, объяснила, почему номер для показательных выступлений решила ставить сама.

«Я хотела сама поставить себе гала-программу, – сказала 19-летняя фигуристка. – Я видела определенный образ, хореографические движения, костюм. Я поняла, что это та программа, которую я хотела бы создать сама. Я довольна результатом».

Отметим, что ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала показательные номера Медведевой, заявив, что ей нужно заканчивать с самодеятельностью.