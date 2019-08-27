Евгения Медведева: Очень скучаю по России, но в Канаде у меня все благополучно Российская фигуристка стала послом сборной России на Играх в Токио.

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как чувствует себя в Канаде, где тренируется в группе Брайана Орсера.

«Все мои друзья, близкие и знакомые находятся здесь, в России, – сказала 19-летняя Медведева. – Я, правда, скучаю по России, очень-очень сильно. Но в Канаде у меня все благополучно».

Медведева переехала в Канаду летом 2018 года после того, как перешла к Орсеру из группы Этери Тутберидзе.

Напомним, во вторник Медведева была представлена в качестве посла сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.