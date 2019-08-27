Евгения Медведева: Минимум 40 минут в день уделяю внимание четверному сальхову Российская фигуристка отрабатывает в межсезонье четверной сальхов.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как продолжает работать над четверным сальховом.

«Стараюсь не быть человеком, который сказал и забыл, – сказала 19-летняя фигуристка. – Я правда уже начала это делать. Похвастаться чистым выездом с четверного сальхова не могу, но минимум 40 минут в день я ему уделяю внимание».

Отметим, что в мае Медведева назвала сделать четверной сальхов своей главной целью на следующий сезон.

Во вторник Медведева была представлена в качестве посла сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.