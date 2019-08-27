Евгения Медведева: Активно изучаю японский язык Российская фигуристка стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая послом сборной России на Летних Олимпийских играх в Токио, сообщила о том, что изучает японский язык.

«Я нахожусь в активной стадии изучения японского языка, – сказала 19-летняя фигуристка. – Приводить примеры не буду. Буду открыто разговаривать, когда выйду хотя бы на начальный уровень».

Напомним, Медведева была представлена в качестве посла олимпийской команды России во вторник на пресс-конференции в Москве.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала две серебряные медали.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.