Евгения Медведева: «Кубики» на животе добавили мне моральной уверенности Российская фигуристка готовится к новому сезону.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, что при подготовке к новому сезону сделала акцент на правильном развитии мышц.

– Если говорить именно о работе с телом, об увеличении мышечной массы, развитии нужных мышц и так далее, я вообще не очень быстрый человек, – сказала 19-летняя российская фигуристка в интервью «Р-Спорт». – Знаю людей, кому достаточно походить в спортзал неделю, и фигура подтягивается на глазах. Но у меня так не бывает.

– Ну и когда же наступил тот момент, когда вы посмотрели на себя в зеркало, и сказали: «О! Я сделала это»?

– Когда на животе в верхней его части появились «кубики». Это сильно добавило мне моральной уверенности.

Напомним, Медведева тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера. В августе она прилетела в Москву, чтобы принять участие в открытых контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в МСА «Лужники».