Евгения Медведева: Считаю, что хорошо подготовлена к сезону Российская фигуристка прилетела в Москву на контрольные прокаты.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила свою готовность к новому сезону.

– У нас нет какой-то конкретной даты, когда мы начинаем прокатывать программы целиком – все это происходит по мере набирания физической формы, – сказала 19-летняя российская фигуристка в интервью «Р-Спорт». – Сначала катаем связки из двух или трех элементов и бывает даже так, что умираешь уже на третьем элементе. Потом начинаешь собирать прыжки, потихонечку добавлять дорожки, вращения.

– А потом выходишь и делаешь три проката за тренировку?

– Вот это точно лишнее. Но на данный момент, считаю, я подготовлена к сезону довольно хорошо.

Напомним, Медведева прилетела в Москву, чтобы принять участие в открытых контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в МСА «Лужники».

В новом сезоне Медведева выступит на этапах Гран-при в Канаде (25-27 октября) и России (15-17 ноября).