Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова рассказала о том, в чем находит мотивацию выходить на лед.
«Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место, – приводит ТАСС слова 17-летней фигуристки. – Конечно, это очень важно, но главное – не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и откатать свою программу.
И у меня все получилось, потому что я не концентрировалась лишь на том, чтобы занять какое-то место. В этом сезоне я буду кататься для зрителя, для себя».
Напомним, в прошлом сезоне Загитова стала серебряным призером чемпионата Европы и впервые в своей карьере выиграла золото чемпионата мира.
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