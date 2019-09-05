Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место В новом сезоне олимпийская чемпионка будет кататься для зрителя и для себя.

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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова рассказала о том, в чем находит мотивацию выходить на лед.

«Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место, – приводит ТАСС слова 17-летней фигуристки. – Конечно, это очень важно, но главное – не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и откатать свою программу.

И у меня все получилось, потому что я не концентрировалась лишь на том, чтобы занять какое-то место. В этом сезоне я буду кататься для зрителя, для себя».

Напомним, в прошлом сезоне Загитова стала серебряным призером чемпионата Европы и впервые в своей карьере выиграла золото чемпионата мира.

7-8 сентября на МСА «Лужники» пройдут открытые контрольные прокаты сборной России.