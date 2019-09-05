Алина Загитова: В этом сезоне не планирую усложнять программы - Советский спорт
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05 сентября 2019 12:50Фигурное катаниеЛипкин Антон

Алина Загитова: В этом сезоне не планирую усложнять программы

7-8 сентября в «Лужниках» пройдут контрольные прокаты сборной России.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова рассказала о своих программах на новый сезон.

– Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых, – сказала 17-летняя российская фигуристка в интервью ТАСС. – Для меня это важно и, безусловно, очень интересно.

– Технический контент усложнять планируете?
– В этом сезоне нет.

7-8 сентября на МСА «Лужники» пройдут открытые контрольные прокаты сборной России.

Напомним, в прошлом сезоне Загитова стала серебряным призером чемпионата Европы и впервые в своей карьере выиграла золото чемпионата мира.

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