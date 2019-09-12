Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает свою коллегу Этери Тутберидзе – лучшей в мире.

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Среди воспитанников Тутберидзе – олимпийская чемпионка Алина Загитова.

– Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе – выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять. Форму надо иметь к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира, – приводит слова Тарасовой «РИА Новости».