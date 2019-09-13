Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила свое выступление в короткой программе на турнире Autumn Classic International в Оквилле.
«Это было хорошее выступление, – приводит Olympic Channel слова 19-летней фигуристки. – Не могу сказать, что прямо очень рада или, наоборот, расстроена. Я просто довольна тем, как выступила на данный момент.
Но я понимаю, что самое главное будет завтра. Так что буду готовиться, чтобы показать свой максимум в произвольной программе».
Напомним, Медведева получила от судей 75,14 балла и уступила только Рике Кихире из Японии (78,18). Этот турнира стал первым для Медведевой в нынешнем сезоне.
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