Россияне заняли с первого по четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Этап завершится 14 сентября.

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Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов показали лучший результат на этапе юниорского Гран-при в Челябинске в соревнованиях спортивных пар, получив за свое выступление 185,05 балла.

На второй позиции их соотечественники – Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (178,31). Третье место у пары Диана Мухаметзянова / Илья Миронов (171,88), а четвертое взяли Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (166,18).

Таким образом, Ахантьева и Колесов вышли в финал юниорского Гран-при, который пройдет в Турине с 5 до 8 декабря.

Добавим, что сегодня также представят произвольную программу юноши.