Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как относится к четверным прыжкам.
«Я и не воспринимаю это заоблачным, ведь каждый день вижу, как наши девочки делают их, та же Саша (Трусова) прыгает лутц, тулуп, входит в тройной аксель, – приводит «Р-Спорт» слова 13-летней Валиевой. – Все эти вещи уже считаются нормой. Причем мы усваиваем их так, чтобы между тренировками и соревнованиями не было большого отличия».
Напомним, на прошлой неделе Валиева стала победителем этапа юниорского Гран-при в Челябинске. Ранее она заняла первое место на этапе в Куршевеле.
Таким образом, Валиева выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в Турине.
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