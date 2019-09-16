Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Российская фигуристка выиграла два этапа юниорского Гран-при в нынешнем сезоне.

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как относится к четверным прыжкам.

«Я и не воспринимаю это заоблачным, ведь каждый день вижу, как наши девочки делают их, та же Саша (Трусова) прыгает лутц, тулуп, входит в тройной аксель, – приводит «Р-Спорт» слова 13-летней Валиевой. – Все эти вещи уже считаются нормой. Причем мы усваиваем их так, чтобы между тренировками и соревнованиями не было большого отличия».

Напомним, на прошлой неделе Валиева стала победителем этапа юниорского Гран-при в Челябинске. Ранее она заняла первое место на этапе в Куршевеле.

Таким образом, Валиева выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в Турине.