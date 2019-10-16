ФФККР: Кошевая не знала, что торасемид запрещен Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за применение допинга.

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовал заявление в связи с дисквалификацией фигуристки Александры Кошевой на два года за употребление допинга.

В пробе 19-летней фигуристки, взятой в марте этого года на Универсиаде в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, который относится к классу диуретиков.

«В объяснительной записке фигуристка указала, что приняла самостоятельное решение о приеме данного препарата, не проконсультировавшись со спортивным врачом и не зная, что этот препарат входит в число диуретиков, являющихся запрещенными субстанциями», – говорится в заявлении на официальном сайте ФФККР.

Также исполком ФФККР принял решение строго указать Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на необходимость усиления разъяснительной работы со спортсменами, их личными тренерами и медицинским персоналом о недопустимости использования препаратов и методик, запрещенных антидопинговыми правилами WADA и ISU.

Отметим, что в паре с Дмитрием Бушлановым Кошевая стала бронзовым призером Универсиады.

Срок окончания дисквалификации фигуристки – 6 марта 2021 года.

Теперь Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна возместить ISU расходы на проведение расследования и затраты лаборатории на допинг-тестирование.