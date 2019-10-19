Денис Ходыкин: Не получилась дорожка, все остальное сделали, как планировали - Советский спорт
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19 октября 2019 12:25Фигурное катаниеЛипкин Антон

Денис Ходыкин: Не получилась дорожка, все остальное сделали, как планировали

Российская пара Павлюченко / Ходыкин установили личный рекорд в короткой программе на Skate America.

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал прокат короткой программы на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

– Не получилась дорожка, – сказал 20-летний фигурист в интервью Sport24.ru. – Все остальное сделали, как планировали.

– Как вам атмосфера в Вегасе: очень необычно, что соревнования проходят в одном здании с казино…
– Да, очень необычно, когда идешь на завтрак, а люди курят. Антуражненько, круто – как в кино. Но когда приходишь на каток, ничего не отвлекает.

– Нет желания поиграть?
– Нам нет 21 года (улыбается).

Напомним, Павлюченко и Ходыкин получили от судей 71,25 балла, что стало рекордом для пары в короткой программе.

Прокаты произвольной программы у спортивных пар начнутся в субботу в 23:10 (мск).

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