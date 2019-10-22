11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной сальхов (видео) И это было не официальное соревнование.

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Воспитанница Этери Тутберидзе 11-летняя Вероника Жилина выполнила на тренировке сложнейший элемент – четверной сальхов.

Этот прыжок был впервые исполнен в 1998 году в финале юниорской серии Гран-при. Взрослым спортсменах четвертной сальхов покорился лишь в 2018 году.

Жилина – уроженка Архангельска. Она известна по участию в шоу «Ледниковый период. Дети».