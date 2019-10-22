11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной сальхов (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 октября 2019 22:33Фигурное катаниеКоноплев Александр

11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной сальхов (видео)

И это было не официальное соревнование.

Воспитанница Этери Тутберидзе 11-летняя Вероника Жилина выполнила на тренировке сложнейший элемент – четверной сальхов.

Этот прыжок был впервые исполнен в 1998 году в финале юниорской серии Гран-при. Взрослым спортсменах четвертной сальхов покорился лишь в 2018 году.

Жилина – уроженка Архангельска. Она известна по участию в шоу «Ледниковый период. Дети».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Самый юный 4S от Жилиной Вероники 11 лет💪🏻 #quadsquad #работаемдальше

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет до них дела Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно
Внук Льва Яшина: Фокин выложился на максимум, чтобы сыграть моего деда Бывший вратарь «Динамо» Валерий Фролов выразил свое отношение к предстоящей премьере фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», а рассказал воспоминанием из детства, связанную со своим знаменитым дедом. 22.10.2019 12:30 Футбол Усачев Владислав
Миранчук открыл счет! «Ювентус» – «Локомотив» – 0:1. Онлайн Следи за матчем вместе с «Советским спортом». 22.10.2019 22:00 Футбол
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене
Стабильность Вилкова – семь грубых ошибок в семи матчах. Обзор судейства 13-го тура Экспертиза Владимира Левитина. 21.10.2019 20:00 Футбол Левитин Владимир
Михаил Шац: Жду в Лейпциге от Дзюбы голов. Или передач Известный шоумен и поклонник «Зенита» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лейпцига». 22.10.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
СКА потерпел четвертое поражение подряд. Когда такое было? Лига выписала главному тренеру «Амура» штраф, СКА проиграл в четвертый раз подряд, «Нефтехимик» довел серию побед до четырех, с поражений дебютировали в новых командах вратари Кочетков и Самонов. 22.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички «Спартак» прибыл в Санкт-Петербург после трех поражений подряд от не самых сильных соперников. 20.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
22:44 Левандовски обогнал ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов
22:38 Футбол «Ювентус» – «Локомотив». Алексей Миранчук открыл счет (видео)
22:33 Фигурное катание 11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной сальхов (видео)
22:17 Хоккей СКА потерпел четвертое поражение подряд
22:10 Футбол Официально: Мотта возглавил «Дженоа»
21:56 Хоккей Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в серии буллитов
21:51 Футбол «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо»
21:48 Футбол «Байер» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов
21:25 Футбол «Лейпциг» предсказал победу над «Зенитом». Петербуржцы ответили
21:10 Футбол «Аль-Садд» Хави обыграл «Аль-Хилаль», но вылетел из Азиатской лиги чемпионов
20:54 Футбол «Ювентус» – «Локомотив». Стартовые составы
20:49 Хоккей «Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом»
20:23 Футбол Сергей Семак: Все, кроме Мамманы и Малкома, здоровы и готовятся к «Лейпцигу»
20:09 Футбол Мурило: Адаптация в «Локомотиве» прошла быстро, но поначалу я страдал в России
20:01 Футбол Тульский «Арсенал» интересуется двумя белорусами
19:50 Футбол France Football объяснил отсутствие Неймара в списке претендентов на «Золотой мяч»
19:40 Хоккей «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»
19:26 Футбол Онана летом отказал «ПСЖ» и «Барселоне»
19:12 Хоккей «Амур» наказан на 300 000 рублей за угрозы Гулявцева в адрес судьи
18:56 Биатлон Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика