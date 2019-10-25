Чемпион СССР – о юных фигуристках: Через несколько лет эти девочки не смогут повторить свои прыжки

Чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков высказался о результатах юных фигуристок из группы Этери Тутберидзе.
«Честно говоря, я противник этого омоложения фигурного катания, – приводит «Собеседник» слова Мешкова. – 14–16 лет – это все-таки еще детское катание, женское начинается с 17.
В этом возрасте спортсменка совсем по-другому смотрится, навыки ее катания более сбалансированы. То, что они делают сейчас, уже через несколько лет уйдет из их арсенала. Эти девочки сами же не смогут повторить свои прыжки».
Напомним, на прошлой неделе 15-летняя Анна Щербакова стала победителем первого этапа Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. В ближайшие выходные на втором этапе Skate Canada выступит другая воспитанница Тутберидзе – также 15-летняя Александра Трусова.
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