Брайан Орсер: Медведева расстроены – мы не ожидали такого - Советский спорт
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26 октября 2019 06:51Фигурное катаниеЛипкин Антон

Брайан Орсер: Медведева расстроены – мы не ожидали такого

Российская фигуристка занимает шестое место после короткой программы на Skate Canada.

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о том, как российская фигуристка отреагировала на неудачный прокат в короткой программе второго этапа Гран-при Skate Canada в Келоуне.

19-летняя Медведева упала на тройном лутце, получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место.

«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены – не ожидали такого, – приводит ТАСС слова канадца. – Она старалась и тренировалась как никогда».

Напомним, лидирует после короткой программы Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.

Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).

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