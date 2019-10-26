Брайан Орсер: Медведева расстроены – мы не ожидали такого

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о том, как российская фигуристка отреагировала на неудачный прокат в короткой программе второго этапа Гран-при Skate Canada в Келоуне.
19-летняя Медведева упала на тройном лутце, получила от судей 62,89 балла и занимает шестое место.
«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены – не ожидали такого, – приводит ТАСС слова канадца. – Она старалась и тренировалась как никогда».
Напомним, лидирует после короткой программы Рика Кихира из Японии, у которой 81,35 балла.
Произвольная программа у женщин начнется в субботу в 23:00 (мск).
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